Облако плазмы от вспышки класса Х ударило по Земле

Облако плазмы, выброшенное в результате первой в 2026 году солнечной вспышки высочайшего класса, достигло Земли. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
По данным ученых, плазменное облако преодолело расстояние от точки Лагранжа L1 до нашей планеты примерно за 15 минут. Такая скорость указывает на крайне мощный характер выброса и оценивается примерно в 1,7 тысячи километров в секунду.
Специалисты зафиксировали первую в 2026 году вспышку класса X, которая произошла вечером 18 января и сопровождалась направленным к Земле выбросом плазмы. Ожидается, что воздействие этого события приведет к магнитным бурям высокой интенсивности, достигающим уровня G4.
Ранее сообщалось, что Земля оказалась под воздействием мощного потока высокоэнергичных протонов, выброшенных Солнцем. Все пороговые уровни опасности были многократно превышены, а само событие стало самым интенсивным за последние десять лет.