Появившегося в новом облике с бородой и в пальто Галкина* сравнили с Киркоровым

Супруг Аллы Пугачёвой, пародист Максим Галкин*, впервые в 2026 году появился в своём личном блоге, представив публике кардинально новый образ. В видеоролике, где он анонсирует концерты по случаю 50-летия, артист предстал с бородой, что вызвало бурную реакцию у подписчиков.