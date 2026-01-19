Ричмонд
Появившегося в новом облике с бородой и в пальто Галкина* сравнили с Киркоровым

Супруг Аллы Пугачёвой, пародист Максим Галкин*, впервые в 2026 году появился в своём личном блоге, представив публике кардинально новый образ. В видеоролике, где он анонсирует концерты по случаю 50-летия, артист предстал с бородой, что вызвало бурную реакцию у подписчиков.

Источник: Life.ru

Максим Галкин* появился в блоге с новым образом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru.

Многие поклонники признались, что не сразу узнали Галкина*. В комментариях стали появляться сравнения: некоторые увидели в нём сходство с бывшим супругом Пугачёвой Филиппом Киркоровым, другие отметили черты рэпера Тимати. Сходились зрители в одном — столь радикальное изменение имиджа с отращиванием бороды публика у артиста ранее не наблюдала.

Ранее Life.ru писал, что Галкин* стал самым высокооплачиваемым артистом-иноагентом на новогодних корпоративах, удвоив свой гонорар до 25 миллионов рублей. Райдер артиста включает серьёзные требования: оплата международных звонков, услуги носильщиков в аэропортах, размещение в роскошных отелях, белое вино и другие удовольствия.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.