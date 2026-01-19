Появившегося в новом облике с бородой и в пальто Галкина* сравнили с Киркоровым

Максим Галкин* появился в блоге с новым образом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru.
Многие поклонники признались, что не сразу узнали Галкина*. В комментариях стали появляться сравнения: некоторые увидели в нём сходство с бывшим супругом Пугачёвой Филиппом Киркоровым, другие отметили черты рэпера Тимати. Сходились зрители в одном — столь радикальное изменение имиджа с отращиванием бороды публика у артиста ранее не наблюдала.
Ранее Life.ru писал, что Галкин* стал самым высокооплачиваемым артистом-иноагентом на новогодних корпоративах, удвоив свой гонорар до 25 миллионов рублей. Райдер артиста включает серьёзные требования: оплата международных звонков, услуги носильщиков в аэропортах, размещение в роскошных отелях, белое вино и другие удовольствия.
*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.