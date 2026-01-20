Пациент без пульса готовится к выписке из больницы в Петербурге

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга готовится к выписке уникальный пациент — 36-летний мужчина, который стал первым в России человеком с двумя имплантированными искусственными желудочками сердца.
Как сообщил городской комитет по здравоохранению, в конце ноября 2025 года ему провели новаторскую операцию, вживив устройства, замещающие функции левого и правого желудочков, благодаря чему он теперь живёт без пульса.
Пациент поступил в стационар с кардиомиопатией и терминальной стадией сердечной недостаточности, его состояние было настолько тяжёлым, что показатели работы сердца приближались к несовместимым с жизнью. Трансплантация донорского органа оказалась невозможной из-за ряда осложнений, включая тромбоэмболию лёгочной артерии и инфаркт-пневмонию.
