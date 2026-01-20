Просто снег пошёл: В Мичигане 100 машин попали в массовую аварию

Более ста автомобилей попали в массовую аварию в американском штате Мичиган. Подробности рассказывает агентство АР.
Сообщается, что массовое ДТП произошло на межштатной автомагистрали I-196 в районе населенного пункта Хадсонвилль. Автомобили, среди которых оказались не менее 30 фур, сталкивались и съезжали с трассы. Это произошло из-за сильного снегопада, вызванного таянием льда в Великих озёрах.
Местная полиция информировала, что в массовой аварии много людей были травмированы, однако погибших нет.
Накануне на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария с участием трех грузовиков. В ДТП погиб один из водителей.
Также сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с поездом в Псковской области.
Тем временем пять человек пострадали в ДТП с двумя легковушками и грузовиком на М-5 в Рязани.