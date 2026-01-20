Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Просто снег пошёл: В Мичигане 100 машин попали в массовую аварию

Сто автомобилей попали в массовую аварию в Мичигане в США.

Источник: Комсомольская правда

Более ста автомобилей попали в массовую аварию в американском штате Мичиган. Подробности рассказывает агентство АР.

Сообщается, что массовое ДТП произошло на межштатной автомагистрали I-196 в районе населенного пункта Хадсонвилль. Автомобили, среди которых оказались не менее 30 фур, сталкивались и съезжали с трассы. Это произошло из-за сильного снегопада, вызванного таянием льда в Великих озёрах.

Местная полиция информировала, что в массовой аварии много людей были травмированы, однако погибших нет.

Накануне на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария с участием трех грузовиков. В ДТП погиб один из водителей.

Также сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с поездом в Псковской области.

Тем временем пять человек пострадали в ДТП с двумя легковушками и грузовиком на М-5 в Рязани.