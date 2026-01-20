Просто снег пошёл: В Мичигане 100 машин попали в массовую аварию

Сообщается, что массовое ДТП произошло на межштатной автомагистрали I-196 в районе населенного пункта Хадсонвилль. Автомобили, среди которых оказались не менее 30 фур, сталкивались и съезжали с трассы. Это произошло из-за сильного снегопада, вызванного таянием льда в Великих озёрах.