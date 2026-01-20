Что можно и нельзя делать в день Иоанна Крестителя 20 января на Зимний свадебник

Православная церковь 20 января вспоминает Иоанна Крестителя. В народе празднуют день Ивана Бражника. Все дело в том, что крещенскую воду обязательно пили перед тем, как сесть за стол. А после — запивали все беды бражкой. Еще есть название Зимний бражник. Это связано с тем, что период от Рождества до Масленицы считался свадебным.
Что нельзя делать 20 января.
Не рекомендуется разговаривать с кем-либо до того момента, пока не будет выпита крещенская вода. Кроме того, не стоит умываться. А еще застолье не начинали с первых блюд. Считалось, что все задуманное не реализуется.
Что можно делать 20 января.
По традиции, 20 января было принято начинать со стакана крещенской воды. Предки верили, что таким образом можно укрепить здоровье на целый год.
Согласно приметам, снег обещает снежную погоду и на Масленицу. В том случае, если 20 января светит ясное солнце, то весна окажется ранней.
