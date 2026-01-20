Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, одобрила предложение пригласить президента РФ Владимира Путина в «Совет мира» по урегулированию в Газе.
«Наследием президента [США Дональда] Трампа будет мир», — написала она в соцсети Х. Так она прокомментировала предложение Путину войти в состав нового органа.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе.
На днях президент США Дональд Трамп начал приглашать лидеров других государств войти в его «Совет мира». Однако киевский главарь Владимир Зеленский так и не получил приглашения войти в совет.
До этого хозяин Белого дома подчеркивал, что в «Совет мира» по Газе войдут только влиятельные страны.