Народный календарь. Что нужно делать с крошками от хлеба 23 января

Православные 23 января чтут память святого Григория, епископа Нисского. Этот день называют Григорием Летоуказателем.
В народе верили, что в эту дату нельзя выносить мусор и золу, так как вместе с ними из дома можно вынести свое счастье. Кроме того, запрещено выбрасывать крошки при нарезании хлеба. Их лучше съесть — это принесет здоровье. А приготовление и поедание блюд из мяса обеспечит человеку счастье на весь год.
В этот день случается первая капель на морозе. Было принято ходить на Красную горку и на колышек привязывать тряпицу, загадывая желание.
Приметы погоды:
Если небо ясное, то лето будет жарким, а весна наступит рано.
Покрытые инеем стога и скирды сулят дождливое и холодное лето.
Если снег сухой, то будет засуха, а если мокрый, то летом часто будут идти дожди.
Выпало много снега — урожай хлеба будет хорошим.
Сорока садится на верхушки деревьев — вскоре наступят морозные дни.
Если ветер дует с юга, то летом часто будут грозы.
Именины отмечают: Арсения, Павел, Петр, Макар, Анатолий, Григорий.