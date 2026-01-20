Алло, это не человек: В Госдуме предложили предупреждать россиян о звонках от роботов

Документ предлагает внести изменения в закон «О связи» и обязать заказчиков массовых обзвонов и операторов связи сообщать абоненту, если звонок осуществляется с использованием голосового робота, синтезированной речи или других автоматизированных систем без участия человека. Уведомление должно звучать в самом начале разговора в течение первых пяти секунд после соединения.
В пояснительной записке к законопроекту депутаты указали, что за последние годы количество роботизированных звонков резко выросло — от рекламы до опросов и сервисных уведомлений. Отсутствие обязательного оповещения, по мнению авторов инициативы, подрывает доверие к телефонной связи и создаёт условия для обмана граждан.
Дмитрий Гусев подчеркнул, что человек должен сразу понимать, с кем он общается — с живым оператором или программой. По его словам, законопроект направлен на повышение прозрачности коммуникаций, снижение рисков мошенничества и защиту абонентов без создания дополнительной нагрузки на операторов.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуму внесли ещё одну инициативу, направленную на защиту граждан. Депутаты предложили принять поправки, которые должны помешать попыткам признать сделки с недвижимостью недействительными по формальным основаниям и защитить россиян от так называемого «эффекта Долиной». Законопроект переносит бремя доказывания осведомлённости о мошенничестве на продавца, чтобы исключить возврат уже проданного жилья через суд.
