Алло, это не человек: В Госдуме предложили предупреждать россиян о звонках от роботов

Ранее Life.ru писал, что в Госдуму внесли ещё одну инициативу, направленную на защиту граждан. Депутаты предложили принять поправки, которые должны помешать попыткам признать сделки с недвижимостью недействительными по формальным основаниям и защитить россиян от так называемого «эффекта Долиной». Законопроект переносит бремя доказывания осведомлённости о мошенничестве на продавца, чтобы исключить возврат уже проданного жилья через суд.