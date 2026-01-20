Народные приметы на Емелин день: что нельзя делать 21 января, обычаи праздника

Емелин день считался переходным: со Святками прощались окончательно, но к тяжелой работе приступать сразу не спешили. До обеда старались не работать, полагая, что нарушение этого обычая приведет к тяжелому труду на протяжении всего года. Однако и полное безделье осуждалось — после обеда к делам все же приступали. Леность в этот день, по поверьям, могла обернуться финансовыми трудностями и даже бедностью.