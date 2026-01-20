Народные приметы на Емелин день: что нельзя делать 21 января, обычаи праздника

На Емельяна зимнего существовало несколько погодных примет.
В народном календаре 21 января отмечается Емелин день, который также называют Емельяном Зимним или Емельянами Перезимниками. Этот день завершал череду святок и символизировал возвращение к привычному укладу жизни после долгих праздников. Особые традиции, погодные приметы и запреты, а также история святого, в честь которого получил название этот день, — в материале URA.RU.
Емелин день 21 января: народные традиции и обычаи.
Название Емелина дня не имеет отношения к сказочному персонажу — оно происходит от имени святого Емилиана, переосмысленного в народной традиции на русский лад. Считалось, что именно с 21 января зима окончательно переваливает за середину, а люди начинают «перезимовывать», настраиваясь на долгий путь к весне.
Женщины в этот день доставали прялки и возвращались к ткачеству и прядению. Прялки украшали, а в некоторых деревнях существовал обычай выходить с рукодельным инструментом на улицу и показывать его односельчанам, демонстрируя свое мастерство.
В этот день женщины возвращались к прядению.
Несмотря на завершение Святок, строгих ограничений на общение не было, поэтому люди продолжали ходить в гости. Особое внимание уделяли кумовьям: их обязательно приглашали за стол и щедро угощали, веря, что это принесет крестникам здоровье и защиту от хворей. В ответ кумовья дарили хозяйке кусок мыла, которым затем купали ребенка, приговаривая слова о смывании всех недугов.
Праздничный стол в Емелин день был сытным и разнообразным. Трапезу начинали с пшенной каши, после чего подавали гречневую. На обед готовили щи или суп из потрохов, лапшу с мясом, а из холодных блюд — рыбный или мясной холодец. Завершали застолье сладким пирогом. Вечерами люди делились впечатлениями от праздников и рассказывали истории, что и породило известную поговорку: «Мели, Емеля, твоя неделя».
Приметы на Емелин день.
С Емелиным днем было связано множество погодных примет, по которым пытались предсказать, каким будет лето. Считалось, что южный ветер сулит частые грозы и дожди в теплый сезон. Снег 21 января предвещал дождливый конец лета, а солнечная погода — теплый и сухой август.
Запотевшее от мороза окно предвещало скорую оттепель.
Если окна в доме запотевали, это считали верным знаком скорой оттепели. Крепкий мороз, напротив, воспринимали как предвестие близкого потепления. Иней на деревьях сулил пасмурное и дождливое лето с небольшим количеством ясных дней.
Особое внимание обращали и на вечернее небо: если темнело резко и неожиданно, ждали ухудшения погоды. Недаром в народе говорили: «Емельян — накрути буран».
Что запрещено делать 21 января.
Емелин день считался переходным: со Святками прощались окончательно, но к тяжелой работе приступать сразу не спешили. До обеда старались не работать, полагая, что нарушение этого обычая приведет к тяжелому труду на протяжении всего года. Однако и полное безделье осуждалось — после обеда к делам все же приступали. Леность в этот день, по поверьям, могла обернуться финансовыми трудностями и даже бедностью.
Существовали и другие запреты. В метель не рекомендовали отправляться в дальнюю дорогу, так как путь считался особенно опасным и полным неприятностей. Нельзя было ругаться и вступать в ссоры — верили, что после этого примирение окажется долгим и сложным.
В честь какого святого празднуют Емелин день.
В Русской православной церкви 21 января посвящено памяти сразу 26 святых, известных по именам. Среди них — преподобная Домника Константинопольская и святитель Емилиан, епископ Кизический, в честь которого и получил название Емелин день.
Преподобная Домника прославилась строгой аскезой и духовными подвигами. В церковном предании говорится, что за праведную жизнь она была наделена даром исцелять больных, управлять стихиями и предсказывать будущее.
Святитель Емилиан, епископ Кизический, жил в период правления императора Льва Армянина, известного своей борьбой с иконопочитанием. Он открыто выступил против требований отказаться от почитания святых икон, заявив, что подобные вопросы должны решаться исключительно Церковью. За твердую позицию в 815 году Емилиан был сослан в заточение, где и скончался, почитаемый впоследствии как исповедник православной веры.