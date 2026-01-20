Ричмонд
МВД напомнило о новых правилах выезда детей за границу с 20 января

С 20 января свидетельство о рождении более не является документом, по которому несовершеннолетние граждане России могут пересекать границу.

С 20 января свидетельство о рождении более не является документом, по которому несовершеннолетние граждане России могут пересекать границу. Об этом сообщила миграционная служба МВД РФ.

Теперь для выезда из страны и въезда обратно всем детям, независимо от возраста, потребуется оформленный на их имя заграничный паспорт.

В ведомстве уточнили, что для граждан старше 14 лет и совершеннолетних сохраняется возможность въезда в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту. Миграционная служба рекомендует родителям заранее позаботиться о получении загранпаспорта для ребёнка, чтобы избежать препятствий при планировании поездок.

