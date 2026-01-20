2 млрд в бетоне у Кремля, на Рублёвке и в Дубае: топ самых дорогих квартир Ксении Собчак

Пентхаус, который видит Кремль.
«Нигде Москва не выглядит более элегантно, дорого и уютно, чем здесь», — это рекламный слоган жилого комплекса «Большая Дмитровка IX» в полукилометре от Красной площади, в двух шагах от Большого театра и ЦУМа. Фасад, украшенный египетскими барельефами, — единственное, что осталось от исторического здания. Внутри ультрасовременный квартал, состоящий из трёх особняков-новоделов, облицованных вулканическим туфом, мрамором, стеклом и латунью. Во дворе футуристический вертикальный лес и зеркальная аллея с воздушными пилонами. В одном из корпусов фитнес, на одной из крыш — тусовочное пространство. По периметру видеокамеры, охрана работает чётко и круглосуточно.
Ксения Собчак заняла в лакшери-комплексе пол-этажа. По оценкам экспертов, покупка могла обойтись в 1,2 миллиарда рублей. Ещё пару сотен миллионов стоили ремонт и интерьеры. Судачат, что только на сантехнику ушло 40 млн. По информации разных СМИ, светская львица присмотрела недвижимость до СВО, сделка завершилась пару лет назад, в сентябре 2025-го была вечеринка по поводу новоселья, но ремонт закончился лишь недавно. Всё сделали по чертежам и дизайну самой Собчак.
— Своё пространство я собирала много лет по антикварным магазинчикам, блошкам и дилерам искусства. Интерьерный дизайн — моё главное увлечение и хобби, — похвасталась Собчак, выложив фото своего нового пентхауса.
Кругом антиквариат, мебель ручной работы, но народ прежде всего обратил внимание на странных чёрных голубей над комнатной дверью.
Финская сосна и своя шубная.
В конце 2022 года Ксения Собчак достроила свой хайтек-таунхаус в посёлке «Горки-8» на Рублёвке и даже провела по нему виртуальную экскурсию. Дом экологичный, из финской сосны. Внутри три этажа, панорамные окна, спа-зона с хаммамом, бассейном и спортивным залом, винная и шубная комнаты, где поддерживается необходимая температура. Во дворе веранда, которая по размеру больше среднестатистической московской квартиры. Судя по риелторским сайтам, такое чудо может стоить до 5 миллионов долларов.
Спиридоновка: купила на банкротных торгах.
В 2024 году Ксения Собчак очень выгодно приобрела на банкротных торгах пятикомнатные апартаменты с лоджией в дореволюционном особняке на пересечении улицы Спиридоновки и Садового кольца. Цена составила всего 85 млн рублей. Это очень дёшево, учитывая, что дом является архитектурным памятником модерна с кариатидами, а окрестности самые престижные, рядом Патриаршие пруды. Реальная стоимость такой недвижимости может достигать 200 млн рублей.
Рассрочка на небоскрёб в Эмиратах.
Сразу после начала спецоперации в 2022 году Ксения Собчак вложилась в недвижимость Эмиратов. Она приобрела за полтора миллиона долларов в рассрочку дуплекс площадью 162 квадрата в дубайском небоскрёбе St. Regis Residences. Элитный жилой комплекс ещё достраивается, сдача — в конце 2026 года. Собчак сама сообщила в соцсетях об этой покупке. Через несколько лет эта дубайская квартира будет стоить куда дороже.
Тверская, Смоленский, Фрунзенская набережная.
Неизвестно, что с жильём, где Ксения Собчак жила раньше. Речь о пяти комнатах на второй линии Тверской улицы в построенном при мэре Юрии Лужкове элитном клубном доме (стоимость до 150 миллионов рублей). Также среди недвижимости, которой пользовалась Собчак, апартаменты в премиальном ЖК «Дом на Смоленском бульваре» (свыше миллиона рублей за квадрат) и крупногабаритная трёшка в помпезной сталинке на Фрунзенской набережной (около 90 миллионов рублей).
Даже без этого жилья недвижимость Собчак потянет почти на 2 млрд рублей.