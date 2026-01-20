2 млрд в бетоне у Кремля, на Рублёвке и в Дубае: топ самых дорогих квартир Ксении Собчак

«Нигде Москва не выглядит более элегантно, дорого и уютно, чем здесь», — это рекламный слоган жилого комплекса «Большая Дмитровка IX» в полукилометре от Красной площади, в двух шагах от Большого театра и ЦУМа. Фасад, украшенный египетскими барельефами, — единственное, что осталось от исторического здания. Внутри ультрасовременный квартал, состоящий из трёх особняков-новоделов, облицованных вулканическим туфом, мрамором, стеклом и латунью. Во дворе футуристический вертикальный лес и зеркальная аллея с воздушными пилонами. В одном из корпусов фитнес, на одной из крыш — тусовочное пространство. По периметру видеокамеры, охрана работает чётко и круглосуточно.