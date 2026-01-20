В Польше негативно ответили на приглашение Навроцкого в «Совет мира»: страна не хочет лезть в «чужую игру»

Польский премьер Дональд Туск резко отреагировал на приглашение президента США Дональда Трампа коллеге Каролю Навроцкому в «Совет мира». Глава правительства категорично заявил, что не допустит, чтобы поляков втягивали в «чужую игру».
«Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы не позволим никому втянуть нас в чужую игру», — написал премьер в соцсети X.
Как ранее передавал портал Onet, ссылаясь на информированные источники, Трамп пригласил Кароля Навроцкого вступить в создаваемый «Совет мира» по Газа.
Накануне американский глава начал приглашать лидеров других стран войти в его «Совет мира». Уточняется, что приглашения были высланы лидерам около 60 стран.
В свою очередь конгрессмен США Анна Паулина Луна поддержала идею пригласить президента РФ Владимира Путина в «Совет мира» по Газе.