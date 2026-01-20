Грумеры, SMM и композиторы: Список профессий в России расширили сотнями специальностей

Каждой специальности присвоили собственный код и идентификатор, которые связали с классификатором занятий. Это означает, что новые профессии получили юридический статус и могут официально указываться в документах, трудовых договорах и отчётности.
Заметная часть обновлений затронула сферу красоты и здоровья: в списке появились косметик-эстетист, косметолог-визажист, мастер перманентного макияжа, художественной татуировки, а также целый блок профессий с приставкой «спа-». Отдельно выделили грумера, фитнес-тренеров и инструкторов, а также ряд медицинских специальностей от нейропсихолога до врача-сексолога.
Кроме того, классификатор расширили за счёт профессий в сфере сервиса, создания контента, образования и технологий. В перечень включили бариста, сомелье, коучей, копирайтеров, рерайтеров, SMM-менеджеров, тьюторов, девелоперов, медиаторов, специалистов по беспилотным системам и ИИ, а также композиторов, аранжировщиков и артистов горлового пения.
Ранее Life.ru писал, какие профессии в России приносят самые высокие доходы. В 2025 году лидером по зарплатам среди рабочих специальностей стал бурильщик — работодатели предлагали в среднем почти 180 тысяч рублей в месяц. В топ также вошли операторы станков, токари, сортировщики и фасадчики.
