В России напомнили об изменениях правил выезда детей из страны: вот что важно знать

В России вступили в силу новые правила отъезда детей заграницу. Теперь выезд детей из страны за рубеж теперь возможен только по загранпаспорту. Свидетельство о рождении больше не принимается. Об этом напомнили в миграционной службе МВД РФ.
«[С 20 января] выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту», — говорится в сообщении министерства.
При этом въезд детей в ряд стран по внутреннему паспорту остается возможным. Как подчеркнули в МВД, по таким правилам въезд в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Южную Осетию возможен для граждан РФ, достигших 14 лет.
Помимо этого, с 2026 года въезд в Польшу, Германию и Румынию по российским загранпаспортам старого образца стал невозможен. Изменения вступили в силу в Германии и Румынии с 1 января, а в Польше — с 1 апреля.