Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России напомнили об изменениях правил выезда детей из страны: вот что важно знать

МВД: Выезд детей из РФ за границу стал возможен только по загранпаспорту.

Источник: Комсомольская правда

В России вступили в силу новые правила отъезда детей заграницу. Теперь выезд детей из страны за рубеж теперь возможен только по загранпаспорту. Свидетельство о рождении больше не принимается. Об этом напомнили в миграционной службе МВД РФ.

«[С 20 января] выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту», — говорится в сообщении министерства.

При этом въезд детей в ряд стран по внутреннему паспорту остается возможным. Как подчеркнули в МВД, по таким правилам въезд в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Южную Осетию возможен для граждан РФ, достигших 14 лет.

Помимо этого, с 2026 года въезд в Польшу, Германию и Румынию по российским загранпаспортам старого образца стал невозможен. Изменения вступили в силу в Германии и Румынии с 1 января, а в Польше — с 1 апреля.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше