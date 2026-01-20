Аренда принесёт больше. Как повысить стоимость съёмного жилья и увеличить доход

Например, если квартира в неважном состоянии располагается в старом доме, в удалённом спальном районе, то при нынешнем спросе на жильё экономкласса она может быть быстро сдана и без всякого ремонта. Либо можно обойтись силами арендаторов, если сдать им квартиру со скидкой на период проведения работ. Если вам не особенно важно, кто будет проживать в квартире — группа гастарбайтеров или ватага студентов, — и вы не переживаете за сохранность имущества, бывает выгоднее сдать как есть.