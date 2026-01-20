В Госдуме хотят обязать операторов связи предупреждать абонентов о роботах

В России хотят обязать операторов связи информировать абонентов об использовании роботов при массовых обзвонах, в частности, опросах, информировании и маркетинговых кампаниях.
Законопроект предполагает, что сообщение об использовании голосового робота должно поступать абоненту в первые пять минут разговора, пишет ТАСС со ссылкой на авторов инициативы. Таким образом планируется повысить уровень доверия граждан к телефонным коммуникациям.
Ранее юрист Грикевич рассказала, как избавиться от надоедливых спам-звонков.
Тем временем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об экосистеме голосовых помощников. Чиновник сообщил, что более 9 млн звонков жителей Московской области ежегодно принимает и обрабатывает такая система.
