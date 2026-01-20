Ричмонд
В Госдуме хотят обязать операторов связи предупреждать абонентов о роботах

Депутаты готовят законопроект о звонках роботов для повышения доверия к телефонным коммуникациям.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят обязать операторов связи информировать абонентов об использовании роботов при массовых обзвонах, в частности, опросах, информировании и маркетинговых кампаниях.

Законопроект предполагает, что сообщение об использовании голосового робота должно поступать абоненту в первые пять минут разговора, пишет ТАСС со ссылкой на авторов инициативы. Таким образом планируется повысить уровень доверия граждан к телефонным коммуникациям.

Ранее юрист Грикевич рассказала, как избавиться от надоедливых спам-звонков.

Тем временем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об экосистеме голосовых помощников. Чиновник сообщил, что более 9 млн звонков жителей Московской области ежегодно принимает и обрабатывает такая система.

Как робот перехватывает потенциально опасный звонок и разговаривает с мошенником вместо предполагаемой жертвы, читайте здесь на KP.RU.