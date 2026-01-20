Ученые подтвердили мощнейшую магнитную бурю: достигнет ли она рекорда по силе

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердила происходящую на Земле магнитную бурю уровня G4.33. Об этом следует сообщение лаборатории в Telegram-канале.
Ученые отметили, что ключевой интригой остается, достигнет ли геомагнитная буря в ближайшее время наивысшего уровня G5. За последние два десятилетия такая мощная буря регистрировалась лишь однажды — в мае 2024 года.
Сила магнитного поля солнечного ветра, единственный точно измеряемый сейчас параметр, демонстрирует значения, близкие к историческим рекордам, уточнили в ИКИ РАН.
Накануне руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в беседе с KP.RU заявил, что 20 января Землю накроет мощная магнитная буря. Как подчеркнул эксперт, магнитная буря продлится не менее суток.