Ученые подтвердили мощнейшую магнитную бурю: достигнет ли она рекорда по силе

ИКИ РАН подтвердил на Земле мощную магнитную бурю уровня G4.33.

Источник: Комсомольская правда

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердила происходящую на Земле магнитную бурю уровня G4.33. Об этом следует сообщение лаборатории в Telegram-канале.

Ученые отметили, что ключевой интригой остается, достигнет ли геомагнитная буря в ближайшее время наивысшего уровня G5. За последние два десятилетия такая мощная буря регистрировалась лишь однажды — в мае 2024 года.

Сила магнитного поля солнечного ветра, единственный точно измеряемый сейчас параметр, демонстрирует значения, близкие к историческим рекордам, уточнили в ИКИ РАН.

Накануне руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в беседе с KP.RU заявил, что 20 января Землю накроет мощная магнитная буря. Как подчеркнул эксперт, магнитная буря продлится не менее суток.