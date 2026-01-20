Ричмонд
FIS предоставила нейтральный статус лыжнику Никите Денисову

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российскому лыжнику Никите Денисову, а также горнолыжницам Танзиле Исраиловой и Виталине Гириной. Данное решение стало возможным после удовлетворения апелляции в Спортивном арбитражном суде, отменившей предыдущий запрет на участие российских спортсменов в турнирах под эгидой FIS.

Для получения допуска спортсмены должны соответствовать строгим критериям нейтральности, включая отсутствие каких-либо добровольных связей с вооружёнными силами или службами безопасности России и Белоруссии, а также публичной поддержки специальной военной операции на Украине.

Ранее нейтральный статус уже получили другие российские лыжники — Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые в настоящее время успешно выступают на этапах Кубка мира и завоевали олимпийские квоты в четырёх индивидуальных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что юниорским сборным по одному виду спорта разрешили соревноваться под флагом РФ.

