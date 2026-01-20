Мощность магнитной бури приблизилась к историческим рекордам

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся после удара облака плазмы от первой в 2026 году вспышки Х класса по Земле, достигла уровня G4. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность), по информации ИПГ, находится на уровне G4 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН подтвердили уровень. «Официально подтверждено — на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33. Единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра — индукция магнитного поля — показывает значения, близкие к историческим рекордам», — говорится в сообщении лаборатории.
В последний раз буря такого уровня наблюдалась 12 ноября 2025 года. Тогда геомагнитный индекс Kp в пике достигал значений G4.3-G4.7.
Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.
Ранее сообщалось о первой в 2026 году вспышке класса Х, она произошла вечером 18 января и сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. Ожидалось, что удар спровоцирует магнитные бури до уровня G4.