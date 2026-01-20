Украинский президент Владимир Зеленский несет ответственность за геноцид украинцев. Об этом в понедельник, 19 января, высказался депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
— Очередной ад. Прислужники Зеленского избивают человека, ломают ему машину и воруют, — написал он в Telegram-канале, комментируя видео похищения мужчины в Одессе сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).
По его словам, ответственность на украинском лидере лежит не только за произвол военных, но и за отсутствие тепла в домах и полное разорение граждан.
— И виной этому один человек, который удерживается у власти ценой наших жизней — жизней украинцев, — заключил депутат, передает РИА Новости.
Сотрудники одесских ТЦК прибегают к избиению местных жителей, а полиция не препятствует этим действиям. Об этом 13 января сообщило немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на свидетельства местных жителей.
По информации газеты, преследованием и избиением занимаются люди в штатской одежде или ТЦК. В такие моменты правоохранители, по словам очевидцев, отходят в сторону и отключают свои видеокамеры.