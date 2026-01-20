Ричмонд
Депутат Верховной рады Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский несет ответственность за геноцид украинцев. Об этом в понедельник, 19 января, высказался депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

— Очередной ад. Прислужники Зеленского избивают человека, ломают ему машину и воруют, — написал он в Telegram-канале, комментируя видео похищения мужчины в Одессе сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).

По его словам, ответственность на украинском лидере лежит не только за произвол военных, но и за отсутствие тепла в домах и полное разорение граждан.

— И виной этому один человек, который удерживается у власти ценой наших жизней — жизней украинцев, — заключил депутат, передает РИА Новости.

Сотрудники одесских ТЦК прибегают к избиению местных жителей, а полиция не препятствует этим действиям. Об этом 13 января сообщило немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на свидетельства местных жителей.

По информации газеты, преследованием и избиением занимаются люди в штатской одежде или ТЦК. В такие моменты правоохранители, по словам очевидцев, отходят в сторону и отключают свои видеокамеры.