Как не согрешить в Собор Иоанна Крестителя: Что нельзя делать православным 20 января

В православной традиции после великих Господских и Богородичных праздников принято вспоминать святых, которые сыграли ключевую роль в библейском событии. В случае Собора Иоанна Предтечи речь идёт о Крещении Христовом. Иоанн был тем, кто возложил руку на главу Спасителя. Как поясняют представители РПЦ, слово «собор» в данном контексте означает не собрание святых, а общее церковное почитание одного угодника Божия. Это подчёркивает исключительность служения Иоанна — он единственный из пророков, чьё воспоминание выделено в отдельный «соборный» день после двунадесятого праздника.
Кто такой Иоанн Предтеча.
Иоанн Предтеча родился в семье священника Захарии и праведной Елизаветы. С юных лет он выбрал путь строгого подвижничества, удалившись в пустыню, где вёл аскетическую жизнь, питаясь скромной пищей и погружаясь в непрерывную молитву.
В 30-летнем возрасте он вышел с проповедью на берег реки Иордан, готовя народ к принятию Мессии. Иоанн вёл народ к покаянию и изменению образа жизни, а не к формальному благочестию. Он крестил людей, готовивших себя к новой жизни, и открыто обличал грех, не обращая внимания на социальный статус или власть. Иоанн первым указал на Христа как на Агнца Божия, тем самым завершив своё пророческое служение. Он осознанно отошёл на второй план, понимая, что его задача — подготовить путь для Спасителя.
Даже перед лицом смерти Иоанн не отрёкся от проповеди нравственной чистоты. Он стал жертвой мученической смерти по приказу царя Ирода, оставаясь верным истине до последнего вздоха. Церковь почитает его как величайшего из рождённых жёнами и как пример смирения, мужества и духовной честности.
Собор Предтечи и Крестителя Господня: Значение праздника.
Собор Иоанна Предтечи, отмечаемый 20 января, служит напоминанием о том, что путь к Христу начинается с покаяния и честного взгляда на собственную жизнь. Иоанн Креститель стал своеобразным «живым мостом» между Ветхим и Новым Заветом.
Верующие обращаются к святому Иоанну с молитвами о духовном прозрении, силе для исправления своей жизни, а также о мужестве говорить правду и принимать её без самооправданий. Его почитают как заступника в борьбе с внутренней неискренностью и духовной леностью.
Народные традиции и обычаи крестьян на 20 января.
На Руси 20 января воспринимали как продолжение крещенских дней, называя его Иоанновым днём. Утро начиналось с посещения храма, где люди участвовали в службе в честь Собора Иоанна Предтечи. После этого они возвращались домой, чтобы выпить освящённую крещенскую воду, полагая, что она поможет сохранить здоровье на весь год. Затем семьи собирались за праздничным столом. В народе праздник имел несколько названий: Иван Бражник, Перезимник, Зимний свадебник.
Название «Иван Бражник» связано с традицией «запивать зло» освящённой крещенской водой. После чего устраивались застолья, символически завершая святки. Однако излишества осуждались: народ верил, что чрезмерное веселье может привести к разорению.
Название «Иван Перезимник» отражало представление о том, что Иоанн Предтеча нёс первую весть о весне. Этот день символизировал середину зимы. Крестьяне начинали мысленно готовиться к полевым работам. Они проверяли сельскохозяйственный инвентарь и планировали посевы.
Зимним свадебником называли праздник Собора Иоанна Крестителя из-за традиции засылать сватов с 20 января и до Масленицы. Считалось, что брак, заключённый в этот день, будет счастливым. Также этот день считался благоприятным для сватовства и крещения детей. Многие крестьяне верили, что молитвы Иоанна Крестителя обладают особой силой для исцеления болезней и укрепления семейных уз. Ещё один обычай был связан с домашним скотом: в этот день животным преподносили особый корм: хлеб и блины, чтобы повысить их плодовитость.
Собор Иоанна Крестителя: Что православным нельзя делать 20 января.
В день Ивана Бражника, согласно народным традициям, строго предписывалось воздерживаться от употребления мясных блюд, ограничиваясь скромной и постной пищей. Данный обычай был связан с практиками очищения.
Но это не единственный запрет, есть ряд других:
Принятие подарков от незнакомцев и малознакомых людей также был под запретом, так как существовало поверье, что вместе с подарком можно получить и негативные эмоции, неприятности или болезни. В этот день не было принято считать мелкие деньги и давать их в долг, чтобы не накликать финансовые трудности. Начало серьёзных работ по перестройке дома или ремонту в день Ивана Бражника не начинали, поскольку считалось, что любое вмешательство может нарушить «покой зимнего жилища».Генеральная уборка также не проводилась, чтобы не нарушить гармонию и благополучие в доме. При этом нельзя было ссориться и сквернословить и оставаться безучастным к просьбам близких людей.
Народные приметы и современное значение праздника.
Наблюдения за природой того дня помогали предсказывать, каким будет следующий год. Так, звёздная ночь сулила морозы. Утренний туман предвещал урожайный год. Пение птиц означало скорое потепление. Яркое солнце в полдень предрекало раннюю весну. Сильная метель предвещала снежную Масленицу, а много синиц на улице обещали холода.
Сегодня праздник напоминает о ценности покаяния как основы духовной жизни, учит смирению и готовности служить Богу, не ища славы и вдохновляет на мужество в отстаивании нравственных принципов. В храмах в этот день особенно молятся об укреплении веры, о даре покаяния, о защите от искушений и о благополучии семей.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — это возможность глубже осмыслить путь к Богу через покаяние и смирение. Память о пророке, который «приготовил путь Господу», вдохновляет верующих: в эпоху суеты он напоминает о важности внутреннего очищения и верности истине. А ранее Life.ru рассказывал про молитвы Николаю Чудотворцу о здравии, о замужестве, о помощи в делах и не только.
