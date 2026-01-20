Как не согрешить в Собор Иоанна Крестителя: Что нельзя делать православным 20 января

Принятие подарков от незнакомцев и малознакомых людей также был под запретом, так как существовало поверье, что вместе с подарком можно получить и негативные эмоции, неприятности или болезни. В этот день не было принято считать мелкие деньги и давать их в долг, чтобы не накликать финансовые трудности. Начало серьёзных работ по перестройке дома или ремонту в день Ивана Бражника не начинали, поскольку считалось, что любое вмешательство может нарушить «покой зимнего жилища».Генеральная уборка также не проводилась, чтобы не нарушить гармонию и благополучие в доме. При этом нельзя было ссориться и сквернословить и оставаться безучастным к просьбам близких людей.