Генпрокуратура подала иски к рыбным компаниям Хабаровска и Мурманска

В первом из исков упомянуты хабаровские ООО «Сонико-Чумикан» и его совладельцы Андрей Айдаров и Аркадий Мкртычев, ООО «Национальное предприятие “Уд-Учур” и его совладельцы Айдаров, Мкртычев и Марина Кустова, а также ООО “Сущевский” и его совладельцы Айдаров, Алексей Филев и Денис Кокорин. Во втором иске фигурируют мурманские ООО “Компания “Андромеда” и его владелец и гендиректор Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий и Карина Задворные, АО “Мурмансксельдь 2” и принадлежащее последнему ООО “Рыболовецкий колхоз “Заря”, передаёт РИА “Новости”.