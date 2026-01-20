Генпрокуратура подала иски к рыбным компаниям Хабаровска и Мурманска

В первом из исков упомянуты хабаровские ООО «Сонико-Чумикан» и его совладельцы Андрей Айдаров и Аркадий Мкртычев, ООО «Национальное предприятие “Уд-Учур” и его совладельцы Айдаров, Мкртычев и Марина Кустова, а также ООО “Сущевский” и его совладельцы Айдаров, Алексей Филев и Денис Кокорин. Во втором иске фигурируют мурманские ООО “Компания “Андромеда” и его владелец и гендиректор Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий и Карина Задворные, АО “Мурмансксельдь 2” и принадлежащее последнему ООО “Рыболовецкий колхоз “Заря”, передаёт РИА “Новости”.
Генпрокуратура включила в число ответчиков также Росрыболовство, а в «хабаровском» иске — ещё и Амурское территориальное управление ведомства. Третьими лицами к обоим спорам истец просит привлечь ФАС России и министерство сельского хозяйства РФ.
Ещё осенью 2025 года арбитраж Приморского края признал ничтожными более 30 договоров о закреплении долей квот на вылов водных биоресурсов рыболовецким колхозом «Восток-1» и взыскал с него свыше 37 миллиардов рублей ущерба. Суд также удовлетворил требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба, добавили в Генпрокуратуре.
Ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура взяла на контроль трагедию в роддоме Новокузнецка, где погибли девять младенцев. Прокуроры проверят качество помощи, безопасность детей и обеспечение больницы лекарствами и оборудованием. Под особым вниманием надзорного ведомства оказались соблюдение санитарных норм и бюджетных требований.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.