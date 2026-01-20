Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иноагент Галкин изменился до неузнаваемости: публика шокирована обновленным образом

Максим Галкин* отрастил волосы и бороду, поклонники его не узнали.

Источник: Комсомольская правда

Пародист Максим Галкин* предстал перед публикой в новом образе с густой бородой. В первом ролике 2026 года, где он анонсировал юбилейные концерты, Галкин* продемонстрировал кардинальную смену имиджа.

Реакция на новую внешность артиста-иноагента была неоднозначной: в соцсетях развернулись обсуждения. Многие поклонники признались, что не сразу узнали Галкина*. Основное внимание привлекли его борода и прическа, а также просторное верхнее пальто, скрывающее телосложение.

Пользователи соцсетей начали активно сравнивать новый образ уехавшего из РФ артиста с внешностью других знаменитостей. Чаще всего его сравнивают с бородатым певцом Филиппом Киркоровым и находят черты репера Тимати. Зрители признали, что подобная радикальная смена образа стала полной неожиданностью.

Ранее KP.RU отмечал, что пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Галкин* постарел и набрал лишние килограммы.

* — Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.