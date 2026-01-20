Иноагент Галкин изменился до неузнаваемости: публика шокирована обновленным образом

Реакция на новую внешность артиста-иноагента была неоднозначной: в соцсетях развернулись обсуждения. Многие поклонники признались, что не сразу узнали Галкина*. Основное внимание привлекли его борода и прическа, а также просторное верхнее пальто, скрывающее телосложение.