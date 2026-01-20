Миронов предложил расширить состав потребительской корзины

«Названия некоторых позиций упростили. Например, наименования одежды теперь приведены без детализации по типу ткани, а главное — в отдельную позицию для наблюдения выделен кефир. Почему раньше этого не было, сказать трудно. Но в целом появление кефира событие, прямо скажем, важное и эпохальное», — сказал Миронов.