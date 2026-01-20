Ричмонд
В Санкт-Петербурге хотят выписать из больницы уникального пациента без пульса: вот что случилось с мужчиной

Пациент без пульса готовится к выписке из Мариинской больницы.

Источник: Комсомольская правда

Пациент без пульса вскоре будет выписан из Мариинской больницы Санкт-Петербурга. Речь идёт о 36-летнем мужчине, который перенёс операцию по имплантации двух искусственных желудочков сердца.

Мужчина поступил в больницу с кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью. При этом из-за осложнений было невозможно трансплантировать ему донорское сердце. Медики приняли решение имплантировать пациенту искусственные желудочки, чтобы спасти его жизнь.

Операцию провели в конце ноября, она длилась около четырёх часов. Сейчас первый в России пациент без естественного пульса готовится к выписке. Впоследствии он надеется получить донорское сердце.

Подробнее об уникальной операции читайте здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, чему могут научить зарубежных врачей российские кардиохирурги.

Тем временем в Институте имени Склифосовского провели трансплантацию фрагмента кисти от донора.