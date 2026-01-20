В Санкт-Петербурге хотят выписать из больницы уникального пациента без пульса: вот что случилось с мужчиной

Мужчина поступил в больницу с кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью. При этом из-за осложнений было невозможно трансплантировать ему донорское сердце. Медики приняли решение имплантировать пациенту искусственные желудочки, чтобы спасти его жизнь.