В Санкт-Петербурге хотят выписать из больницы уникального пациента без пульса: вот что случилось с мужчиной

Пациент без пульса вскоре будет выписан из Мариинской больницы Санкт-Петербурга. Речь идёт о 36-летнем мужчине, который перенёс операцию по имплантации двух искусственных желудочков сердца.
Мужчина поступил в больницу с кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью. При этом из-за осложнений было невозможно трансплантировать ему донорское сердце. Медики приняли решение имплантировать пациенту искусственные желудочки, чтобы спасти его жизнь.
Операцию провели в конце ноября, она длилась около четырёх часов. Сейчас первый в России пациент без естественного пульса готовится к выписке. Впоследствии он надеется получить донорское сердце.
