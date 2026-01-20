Уникальный пациент без пульса готовится к выписке из больницы в Санкт-Петербурге

Ранее Life.ru писал, что уралец с огнестрельным ранением в сердце восстал из мёртвых: врачи воскресили мужчину, который почти 40 минут пробыл в состоянии клинической смерти. Хирургам пришлось провести операцию на открытой грудной клетке для удаления пули. Во время вмешательства у пациента дважды произошла остановка сердца.