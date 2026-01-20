Уникальный пациент без пульса готовится к выписке из больницы в Санкт-Петербурге

Пациент поступил в Мариинскую больницу с тяжёлой кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью, его показатели работы сердца были критическими. Из-за ряда осложнений, включая тромбоэмболию лёгочной артерии, трансплантация сердца оказалась невозможной. Главный врач больницы Игорь Реутский принял решение о проведении сложнейшей операции по вживлению двух искусственных желудочков — левого и правого. Обычно пациентам устанавливают одно такое устройство.
Операцию, длившуюся около четырёх часов, провела бригада хирургов под руководством академика РАН Геннадия Хубулавы. Главной сложностью была синхронизация работы двух имплантированных устройств, с которой специалисты успешно справились.
