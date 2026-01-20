Ричмонд
Уникальный пациент без пульса готовится к выписке из больницы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге готовится к выписке уникальный пациент — 36-летний мужчина, которому впервые в России имплантировали сразу два искусственных желудочка сердца. Как сообщил городской комитет по здравоохранению, теперь он живёт без пульса.

Пациент поступил в Мариинскую больницу с тяжёлой кардиомиопатией и терминальной сердечной недостаточностью, его показатели работы сердца были критическими. Из-за ряда осложнений, включая тромбоэмболию лёгочной артерии, трансплантация сердца оказалась невозможной. Главный врач больницы Игорь Реутский принял решение о проведении сложнейшей операции по вживлению двух искусственных желудочков — левого и правого. Обычно пациентам устанавливают одно такое устройство.

Операцию, длившуюся около четырёх часов, провела бригада хирургов под руководством академика РАН Геннадия Хубулавы. Главной сложностью была синхронизация работы двух имплантированных устройств, с которой специалисты успешно справились.

Ранее Life.ru писал, что уралец с огнестрельным ранением в сердце восстал из мёртвых: врачи воскресили мужчину, который почти 40 минут пробыл в состоянии клинической смерти. Хирургам пришлось провести операцию на открытой грудной клетке для удаления пули. Во время вмешательства у пациента дважды произошла остановка сердца.

