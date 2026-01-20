Вильфанд опроверг данные о резком похолодании в регионах центральной России

«Нет, не соответствует. Значит, суть такова. После достаточно морозной погоды в выходные, когда погоду определял антициклон и ночью было выхолаживание подстилающей поверхности при малооблачном небе температура достигала минус 24, минус 26 градусов в ночь с субботы на воскресенье. Вся первая половина недели будет умеренно теплой. В четверг температура ночью минус 10 — минус 12 градусов, до минус 14», — сказал Вильфанд.