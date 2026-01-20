Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд опроверг данные о резком похолодании в регионах центральной России

Вильфанд: в ЦФО не ожидается резкое похолодание в четверг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Информация о похолодании до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе в четверг не соответствует действительности, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее в СМИ начала распространяться информация о резком похолодании до минус 36 в ЦФО.

«Нет, не соответствует. Значит, суть такова. После достаточно морозной погоды в выходные, когда погоду определял антициклон и ночью было выхолаживание подстилающей поверхности при малооблачном небе температура достигала минус 24, минус 26 градусов в ночь с субботы на воскресенье. Вся первая половина недели будет умеренно теплой. В четверг температура ночью минус 10 — минус 12 градусов, до минус 14», — сказал Вильфанд.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше