В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

В авиагавани Пензы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры носят предусмотрительный характер и направлены на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

