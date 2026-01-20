В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

Срочная новость.
В авиагавани Пензы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры носят предусмотрительный характер и направлены на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
