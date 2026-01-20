Волочковой — 50: Как балерина Большого стала символом эпатажа. Иск на 95 млн, шпагаты и война с семьёй

Волочкова заявляет, что мать манипулировала ею с юности. Особенно болезненными оказались попытки матери повлиять на отношения с дочерью. «Не могу простить маме, когда она при Арише говорила, что сделает всё, чтобы у меня не было счастья, — делилась балерина. — Она добилась своего. Она всё время портила мне отношения с дочерью. Она её зомбировала с шести лет, доказывая ей, что Ариша будто бы никому не нужна, кроме бабушки».