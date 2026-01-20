Волочковой — 50: Как балерина Большого стала символом эпатажа. Иск на 95 млн, шпагаты и война с семьёй

50-летие Анастасии Волочковой — повод не только вспомнить её неоспоримый вклад в искусство балета, но и оглянуться на череду громких скандалов, сделавших её одной из самых обсуждаемых и скандальных персон российского шоу-бизнеса.
Из Большого — под суд. Иск на 95 миллионов.
В 1998 году Анастасия Волочкова получила приглашение в Большой театр. До этого она выступала в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Однако уже через пять лет её карьера в ГАБТ оборвалась. Администрация отказалась продлевать с ней контракт, предложив отработать положенное до конца года.
Балерина не смирилась и обратилась в суд, заявив, что стала жертвой интриг. Официальная же версия увольнения гласила, что Волочкова набрала лишние килограммы и партнёры не могли поднимать её в поддержках.
Спустя более 20 лет Анастасия не прекратила спорить с Большим театром. Три года назад она подала иск об «украденном стаже», требуя 95 миллионов рублей. Ранее суд признал её увольнение в 2003 году неправомерным. Также Волочкова добивалась льготной пенсии, но пока не достигла нужного стажа.
Мальдивы, обнажёнка и конец карьеры?
В 2011 году интернет взорвался от серии снимков, на которых полностью обнажённая Волочкова позирует на белоснежных песках Мальдив. Балерина была прикрыта лишь горсткой гальки и ракушек. Эти фотографии стали первым масштабным интернет-скандалом в её карьере.
Реакция не заставила себя долго ждать. Из-за откровенности снимков Анастасию исключили из партийных списков, а эксперты всерьёз заговорили о её здоровье. Сама Волочкова отвечала в привычной манере: «Могу себе позволить»… И обвиняла окружающих в зависти.
С тех пор количество откровенных фото в её соцсетях лишь росло. К «обнажёнке» добавились многочисленные шпагаты в микробелье. Вскоре поклонники и коллеги по шоубизу забили тревогу из-за пристрастия балерины к алкоголю. Осенью 2025 года Волочкова, Малиновская и Никита Джигурда даже отправились в звёздный рехаб в новом телешоу «Звёзды под капельницей».
Бывшие: кража, тюрьма, самоубийство.
У Волочковой есть дочь Ариадна, рождённая от состоятельного предпринимателя Игоря Вдовина. Мужчину часто называют её бывшим мужем. Однако официально брак у них так и не был зарегистрирован. Свадебная церемония 2007 года оказалась лишь грандиозным шоу.
Расставались они скандально — всё как любит Анастасия. Вдовина она публично обвинила в краже. По её словам, бизнесмен взял в долг крупную сумму в долларах, но вернул лишь частично — в виде квартир.
Практически каждый следующий роман балерины сопровождался скандалом. Сулеймана Керимова она называла причастным к своему увольнению из Большого театра — якобы из мести.
Конфликт с телеведущей Ксенией Собчак уходит корнями в прошлое — Волочкова признавалась, что отбила у соперницы бизнесмена Вячеслава Лейбмана, после чего их отношения испортились.
В 2023 году СМИ облетела трагическая новость о гибели бывшего бойфренда балерины Сергея Кузнецова. Их знакомство произошло на передаче «Давай поженимся!», пара вместе слетала на Мальдивы, но спустя месяц рассталась. Позже Кузнецов женился на другой женщине, попал в скандал с избиением супруги и, опасаясь сурового наказания, свёл счёты с жизнью в СИЗО.
В последнее время Волочкову подозревают в пиар-романах и даже вранье по поводу личной жизни. В соцсетях балерины появлялись кадры с постановочными «возлюбленными», а в начале этого года она традиционно улетела на Мальдивы с танцором Марчелом Абаби. Подписчики заметили, что пара живёт в условиях, далёких от роскошных, а больше похожих на скромную мансарду.
Суд со всеми: от дизайнера до «ёлочки».
Судиться Волочкова, видимо, очень любит, так как делает это регулярно. Несколько лет назад в СМИ просочилась информация о суде с дизайнером интерьера, чьи услуги она оплатила лишь спустя несколько лет после завершения работ.
Также у неё были судебные разбирательства с личным водителем, получившим условный срок за мошенничество. Или с управляющей компанией из-за протечки крыши и задолженности за коммуналку, которая превысила миллион рублей.
Но самым легендарным стал случай с «ёлочкой». Соседка Волочковой, певица из группы «Стрелки» Катерина Любомская, обнародовала фото, на котором балерина справила нужду под деревом.
Конфликт перерос в суд. Любомская выиграла дело после того, как Волочкова оскорбила её в ответ.
Война с семьёй: мать и дочь её предали?
Среди громких скандалов в жизни Анастасии Волочковой особое место занимает затяжной семейный конфликт — с матерью Тамарой Анатольевной и дочерью Ариадной.
Корень проблем, по словам балерины, уходит в прошлое. Она обвиняет мать в том, что та без её ведома продала квартиру, подаренную ей Сулейманом Керимовым. Для Волочковой это стало настоящим предательством. Также она уверена, что именно вмешательство матери привело к разрыву с миллиардером. Та, по словам Анастасии, постоянно критиковала Керимова, утверждая, что он изменяет, вторгалась в личную жизнь пары. Например, неожиданно приходила ночевать и пристально следила за тем, как дочь строит отношения.
Волочкова заявляет, что мать манипулировала ею с юности. Особенно болезненными оказались попытки матери повлиять на отношения с дочерью. «Не могу простить маме, когда она при Арише говорила, что сделает всё, чтобы у меня не было счастья, — делилась балерина. — Она добилась своего. Она всё время портила мне отношения с дочерью. Она её зомбировала с шести лет, доказывая ей, что Ариша будто бы никому не нужна, кроме бабушки».
Со временем напряжённость в семье лишь нарастала. Сначала конфликты возникали из‑за избранника Ариадны, но позже отношения удавалось наладить. Однако после свадьбы дочери разрыв стал окончательным. И мать, и дочь заблокировали танцовщицу.
В интервью «СтарХиту» Анастасия накануне юбилея призналась: «Мама с дочкой, скорее всего, не приедут. Ариадна меня вообще заблокировала, мама тоже. Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники».
Джигурда, пьяное видео и новый скандал.
Последние скандалы с участием Волочковой связаны с её странной дружбой с Никитой Джигурдой. В прошлом году эпатажный актёр обнародовал домашнее видео с балериной, вызвавшее бурную реакцию публики. На кадрах нетрезвый и женатый Джигурда хватает Анастасию, снимает с неё штаны, падает на колени и целует.
История завершилась взаимными упрёками и оправданиями. Однако это далеко не первое видео, где артисты демонстрируют неоднозначное поведение. Видимо, ради привлечения внимания к своей персоне они готовы на многое.
50 лет для Волочковой — это ещё один яркий повод напомнить о себе. Можно не сомневаться в том, что последующие годы она проживет с тем же девизом, что и предыдущие: «Могу себе позволить».