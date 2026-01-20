Гидрометцентр опроверг информацию о резком похолодании

Информация о резком похолодании до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе в четверг является недостоверной. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что после морозных выходных, когда ночные температуры в антициклоне опускались до минус 24−26 градусов, первая половина недели будет характеризоваться умеренно тёплой погодой.
По прогнозу синоптика, в ночь на четверг ожидается температура от минус 10 до минус 14 градусов, что полностью опровергает слухи об экстремальном похолодании.
Ранее Леус предположил, что январь в Москве станет одним из самых холодных в истории.
