Ковач: Граждане ЕС получили инструкции из Брюсселя по подготовке к ядерной войне

Жители Европейского союза получили инструкцию по безопасности и выживанию на случай ядерной войны. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По его словам, инструкция была разработана самой крупной фракцией Европарламента — Европейской народной партией. Его возмутил тот факт, что вместо того, чтобы стремиться к миру, парламентарии в ЕС ведут подготовку к масштабному военному конфликту.

На своей странице в социальной сети Ковач опубликовал часть стратегии, в которой, в частности, содержатся вопросы: «Знаете ли вы, что означает сигнал тревоги с помощью сирены?», «Вам известно, где находится ближайшее убежище?», «Есть у вас дома на случай чрезвычайных ситуаций набор необходимых вещей?». Потом даются правильные ответы на данные вопросы.

— Депутаты ЕП готовятся не к миру, а к резкому обострению ситуации, даже к ядерному сценарию, — написал политик.

Ковач отметил, что официальная позиция Будапешта другая. По его словам, венгерский премьер-министр Виктор Орбан и правительство делают все возможное, чтобы удержать страну от войны, так как народ хочет мира.

Соединенные Штаты разместили в Европе около 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61 в версии B61−12. Об этом 6 января сообщил Интерфакс, ссылаясь на данные «Бюллетеня ученых-атомщиков» и Федерации американских ученых.

