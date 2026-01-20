Ричмонд
Молдавия выходит из СНГ: МИД спрогнозировал полное отсоединение в феврале

Попшой: Кишинев начал процесс выхода Молдавии из состава СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Молдовы Михай Попшой сообщил о начале процедуры выхода страны из соглашений о ее членстве в СНГ.

«Мы приняли это решение недавно, начался процесс утверждения, и к началу новой сессии парламента документы, денонсирующие эти соглашения, поступят к законодателям», — передает его слова Newsmaker.

Он уточнил, что правительственные процессы, вероятно, завершатся к середине февраля. После чего решение перейдет на утверждение парламента. После завершения процесса страна официально прекратит участие в Содружестве.

Имеются в виду Устав СНГ, Соглашение о создании Содружества и приложение к ним. Попшой добавил, что, поскольку страна уже фактически не участвует в деятельности СНГ, нынешнее решение лишь ставит юридическую точку в этом процессе.

Сами заседания стран-участниц СНГ Молдавия не посещает с 2022 года.

Процедура выхода требует направления уведомления в Исполнительный комитет СНГ. Сотрудничество в рамках организации прекращается через год после этого шага.

Нацелившись на вступление в Евросоюз, Кишинев последовательно начал выходить из структур СНГ. Однако депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя ранее заявил, что Брюссель «заморозил» переговоры о вступлении Молдавии в ЕС. Тогда депутат отметил, что официальные переговоры Молдавии с Брюсселем пока не начались. В Евросоюзе посоветовали не торопиться и сначала проработать технические вопросы.

В мае 2023 года президент Майя Санду объяснила этот курс отсутствием выгод для граждан, после чего страна инициировала выход из Межпарламентской ассамблеи.

В начале 2024 года власти заявили о намерении отказаться почти от половины (119 из 282) соглашений в рамках Содружества.

При этом Молдавия продолжает антироссийскую политику. Министр обороны страны Анатолий Носатый сообщил о планах поэтапного вывода из эксплуатации российских автоматов Калашникова. Эта мера является частью процесса перевооружения армии по стандартам НАТО, к которым так стремится Молдавия.

