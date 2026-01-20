Молдавия выходит из СНГ: МИД спрогнозировал полное отсоединение в феврале

Нацелившись на вступление в Евросоюз, Кишинев последовательно начал выходить из структур СНГ. Однако депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя ранее заявил, что Брюссель «заморозил» переговоры о вступлении Молдавии в ЕС. Тогда депутат отметил, что официальные переговоры Молдавии с Брюсселем пока не начались. В Евросоюзе посоветовали не торопиться и сначала проработать технические вопросы.