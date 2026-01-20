Зимняя сказка: борьба за 20 кг мороженого продолжается — фото окутанного снегом Новосибирска от участников конкурса

В Новосибирске проходит необычный конкурс, где участники борются за 20 килограммов мороженого, и весь город словно превратился в зимнюю сказку. Снежные улицы, укутанные морозным инеем, стали живым фоном для ярких эмоций участников. Фоторепортаж запечатлел радость, азарт и неожиданные моменты соревнований на фоне заснеженного города. Каждое фото словно переносит зрителя прямо в сердце снежного Новосибирска, где веселье и мороз идут рука об руку.