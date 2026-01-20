Средняя ставка по коротким вкладам в России упала ниже 15%

Раньше именно трёхмесячные депозиты оставались единственными, где доходность превышала 15% годовых.
«С начала года средние ставки снизились на 0,08−0,28 процентного пункта, а относительно 19 декабря 2025-го, когда Банк России снизил ключевую ставку до 16%, на 0,24−0,65 процентного пункта», — отмечает сервис.
Среди топ-20 банков максимальная ставка по трёхмесячному вкладу составляет 18% годовых, минимальная — 6,8%.
Средняя ставка по полугодовому вкладу в этих банках — 14,17%, что на 0,56 процентного пункта ниже уровня после последнего заседания ЦБ. По годовому вкладу ставка — 13,08% (минус 0,42 п.п.), по вкладу на 1,5 года — 11,43% (минус 0,28 п.п.), на два года — 11,16% (минус 0,24 п.п.), на три года — 10,63% (минус 0,25 п.п.).
Финансисты подчёркивают — чтобы получать ощутимый доход с депозитов, нужны крупные суммы. При текущих ставках 12−13% годовых для ежемесячного дохода в 30 тысяч рублей нужно положить на счёт около 3 миллионов рублей. Чтобы получать 50 тысяч рублей в месяц, требуется 5 миллионов, для 75 тысяч — 7,5 миллиона, а для 100 тысяч рублей ежемесячно необходимо разместить 10 миллионов рублей на депозите.
