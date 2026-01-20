Средняя ставка по коротким вкладам в России упала ниже 15%

Финансисты подчёркивают — чтобы получать ощутимый доход с депозитов, нужны крупные суммы. При текущих ставках 12−13% годовых для ежемесячного дохода в 30 тысяч рублей нужно положить на счёт около 3 миллионов рублей. Чтобы получать 50 тысяч рублей в месяц, требуется 5 миллионов, для 75 тысяч — 7,5 миллиона, а для 100 тысяч рублей ежемесячно необходимо разместить 10 миллионов рублей на депозите.