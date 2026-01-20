Количество закрытых аэропортов в России ночью выросло до четырёх

В аэропорту Саратова (Гагарин) о приостановке рейсов объявили в 23:37 по московскому времени 19 января. Позже, уже после полуночи, аналогичные меры ввели в аэропортах Пензы и Ярославля (Туношна).
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал Кореняко.
Ранее Life.ru писал, что временные ограничения на полёты ввели в аэропорту Калуги. Воздушная гавань Грабцево поздно вечером 19 января перестала принимать и отправлять рейсы. Таким образом ночью во вторник ограничения действуют уже в четырёх аэропортах России. Информация о сроках снятия ограничений уточняется.
