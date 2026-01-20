Инвестор предостерёг россиян от досрочного закрытия вкладов: грозит полное обнуление

«На практике это означает, что вкладчик получает лишь вложенную сумму. Например, если человек разместил 500 тыс. рублей на год под 15%, то при досрочном снятии через 10 месяцев он получит лишь около 500 рублей дохода вместо 75 тыс. рублей», — сказал Сидоров изданию «Известия».