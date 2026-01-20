Британия намерена ограничить детей и подростков от соцсетей: правительство не против

Великобритания рассматривает опыт Австралии, для того, чтобы ввести в стране запрет на соцсети для детей и подростков младше 16 лет. Об этом пишет местное издание The Independent.
Призывы ужесточить возрастной порог для соцсетей в стране становятся все громче. В администрации премьер-министра заявили, что не закрыты для подобного предложения.
Министерство науки, инноваций и технологий намерено принять срочные меры, касающиеся использования соцсетей детьми. В частности, школьная инспекция Ofsted получит указание изучить и проверить, как образовательные учреждения контролируют использование мобильных телефонов.
Напомним, что в ноябре 2024 года парламент Австралии принял закон, который запрещает детям до 16 лет заводить соцсети. Так страна стала первым государством, которое запретило подросткам пользоваться социальными сетями.