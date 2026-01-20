Ричмонд
Мощная вспышка на Солнце устроила световое шоу северного сияния по всей России

Жители большинства регионов России, включая южные и центральные области, наблюдают в небе северное сияние. По сообщениям очевидцев, сияния видны над Сочи, Калининградом, Пермью, Ростовом-на-Дону и многими другими городами.

Полярное сияние наблюдается также в других странах, в том числе на Украине, в Латвии, Черногории, Белоруссии и других. Учёные из Института космических исследований РАН связывают это явление с мощной вспышкой на Солнце класса X1.95, произошедшей 18 января. После взрыва последовал выброс плазмы, направленный в сторону Земли.

Она уже достигла нашей планеты, вызвав на Земле очень сильную магнитную бурю. Возмущение достигло уровня G4.3 по пятибалльной шкале, где G5 — экстремальная буря. Последний раз магнитная буря такой мощности наблюдалась в ноябре прошлого года.

