В Узбекистане отец убил пятимесячного сына, засунув ему в рот носок

В Узбекистане пятимесячный младенец умер после того, как отец засунул ему в рот носок, чтобы тот перестал плакать. Об этом со ссылкой на телеканал Sevimli в понедельник, 19 января, сообщило издание Aif.ru.
Инцидент произошел в Хатырчинском районе. Малыш сильно плакал, и отец решил засунуть ему в рот носок — ребенок посинел. После этого мать отвезла его в больницу. У него не было дыхания и сердцебиения.
Врачам удалось успешно провести сердечно-легочную реанимацию и запустить сердце младенца. Он четыре дня получал интенсивную терапию, но докторам не удалось его спасти.
В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело, он задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет, говорится в статье.
Оренбуржец избил и утопил в ванной младенца из-за громкого плача. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Суд отправил его в следственный изолятор на два месяца.