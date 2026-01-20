Стали известны минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Согласно документу, выпускникам необходимо набрать не менее 24 баллов по русскому языку и получить оценку «удовлетворительно» (три балла) по математике базового уровня. Также установлены пороговые значения для всех предметов по выбору: 27 баллов для профильной математики, 36 — для физики, химии и биологии, 40 — для информатики, 32 — для истории и литературы, 37 — для географии, 42 — для обществознания и 22 — для иностранных языков.