Жители России наслаждаются северным сиянием: необычное природное явление охватило несколько регионов

Наиболее яркие кадры с этим природным явлением публикуют жители Калининградской, Псковской и Ростовской областей, а также Краснодарского и Пермского края, республики Бурятия и Крыма. Специалисты объясняют это великолепие недавней сильной вспышкой на солнце, после которой в космосе произошел выброс огромного количества солнечной плазмы, движущейся к Земле со скоростью более 1000 км/с. Учёные также предупреждают метеозависимых о сильных магнитных бурях, ожидаемых в ближайшие дни.