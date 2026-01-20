Ричмонд
Жители России наслаждаются северным сиянием: необычное природное явление охватило несколько регионов

В ряде регионов России наблюдается северное сияние необыкновенной красоты, о чем сообщают местные жители. Кадрами делится Shot.

Наиболее яркие кадры с этим природным явлением публикуют жители Калининградской, Псковской и Ростовской областей, а также Краснодарского и Пермского края, республики Бурятия и Крыма. Специалисты объясняют это великолепие недавней сильной вспышкой на солнце, после которой в космосе произошел выброс огромного количества солнечной плазмы, движущейся к Земле со скоростью более 1000 км/с. Учёные также предупреждают метеозависимых о сильных магнитных бурях, ожидаемых в ближайшие дни.

Северное сияние стало настоящим подарком для жителей, позволяя им насладиться красотой природы и в то же время напоминая о влиянии солнечной активности на земную атмосферу.