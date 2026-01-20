Ричмонд
США обновили показатель госдолга при Трампе: это больше, чем у Байдена и Обамы

Госдолг США при Трампе вырос на 2,25 триллиона долларов.

Источник: Комсомольская правда

С момента вступления Дональда Трампа на должность президента, госдолг США прирос на 2,25 трлн долларов. Рекордная цифра в 38,5 трлн превзошла показатели как президента Джо Байдена, так и его предшественника Барака Обамы.

Уточняется, что в свой первый год президентства Байден увеличил госдолг на 2,1 трлн долларов. Обама в начале своего первого срока, столкнувшись с мировым кризисом, допустил его рост на 1,7 трлн.

При этом рекорд XXI века по минимальному росту госдолга за первый год президентства принадлежит Джорджу Бушу-младшему. В тот период задолженность увеличилась всего на 196 млрд долларов.

На декабрь 2025 года госдолг США вырос на 2,31 трлн долларов.

По данным Международного валютного фонда, госдолг России в 2025 году может быть минимальным среди государств G20.

