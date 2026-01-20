Волочкова рассказала, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что публиковала откровенные фото с Мальдив в соцсети, чтобы от нее отстали папарацци.
«Я выложила эти фото как вызов моральным уродам, которые меня снимали из-за кустов, исподтишка, делая это очень мерзко, в самых некрасивых позах», — сказала Волочкова.
Она рассказала, как в 2011 году на Мальдивах столкнулась с таким фотографом.
«Я плавала в одних трусиках в океане, никого, кроме рыб, рядом не было, и моя мама, когда я вышла на берег, держала за руку папарацци. Я ему сказала: “Или вы при мне стираете мои фото, или я бросаю вашу камеру в воду”. Он стер. Те фото я выложила с посылом: “Вот мое стройное тело, без всякой пластики. Посмотрите и отстаньте”. Но прошло столько лет, а никто это забыть не может до сих пор. Как и мои шпагаты», — рассказала артистка.
Волочкова 20 января отмечает 50-летний юбилей.