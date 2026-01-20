Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сирии заявили о побеге из тюрьмы полутора тысяч боевиков ИГ*

Фархад Шами: 1,5 тысячи боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы на юге Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Полторы тысячи боевиков «Исламского государства»* сбежали из тюрьмы в городе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил представитель курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами в эфире телеканала Rudaw.

По словам Шами, некие связанные с правительственными силами группировки якобы освободили «всех заключённых членов ИГ*», которые позднее «присоединились к атакующим группировкам».

По его словам, курдские формирования покинули территорию пенитенциарного учреждения, в то время как связанные с правительственными силами группировки якобы «освободили всех заключенных членов ИГ», которых насчитывалось около 1,5 тысячи. Шами уточнил, что после освобождения боевики «присоединились к атакующим группировкам».

Накануне сообщалось, что сирийские войска захватили северные части страны контролируемые курдскими отрядами. Также сообщалось, что Сирия теперь контролирует город Аль-Табка и плотину рядом с ним.

Напомним, в декабре 2025 года между курдами и сирийской армией возобновились бои.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше