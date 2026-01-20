В Сирии заявили о побеге из тюрьмы полутора тысяч боевиков ИГ*

Полторы тысячи боевиков «Исламского государства»* сбежали из тюрьмы в городе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил представитель курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами в эфире телеканала Rudaw.
По словам Шами, некие связанные с правительственными силами группировки якобы освободили «всех заключённых членов ИГ*», которые позднее «присоединились к атакующим группировкам».
По его словам, курдские формирования покинули территорию пенитенциарного учреждения, в то время как связанные с правительственными силами группировки якобы «освободили всех заключенных членов ИГ», которых насчитывалось около 1,5 тысячи. Шами уточнил, что после освобождения боевики «присоединились к атакующим группировкам».
Накануне сообщалось, что сирийские войска захватили северные части страны контролируемые курдскими отрядами. Также сообщалось, что Сирия теперь контролирует город Аль-Табка и плотину рядом с ним.
Напомним, в декабре 2025 года между курдами и сирийской армией возобновились бои.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.