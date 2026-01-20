В Самаре ограничили взлет и посадку самолетов

Срочная новость.
В авиагавани Самары (Курумоч) временно ограниченны взлет и посадка воздушных судов.
Мера введена в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
