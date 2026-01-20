Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мучившему соседей громкой музыкой жителю Архангельска грозит до 7 лет тюрьмы

На протяжении двух с половиной лет, с декабря 2022 по июнь 2025 года, 43-летний житель Архангельска систематически, днём и ночью, включал в своей квартире музыку на максимальной громкости через мощную аудиоаппаратуру. Создаваемый им шум многократно превышал все допустимые санитарные нормы и превратил жизнь шестерых его соседей в постоянный кошмар.

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по факту его действий, квалифицировав их как истязание шести лиц (включая несовершеннолетнего) и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести одному из потерпевших. Следствие считает, что мужчина действовал с особой жестокостью и издевательством, причиняя соседям физические и психические страдания, лишая их права на отдых и покой. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет, дело направлено в суд.

Ранее прокуратура утвердила обвинение 57-летнему жителю Санкт-Петербурга, который во время бытового конфликта нанёс соседу ранение в спину. Конфликт между соседями перерос в физическое противостояние, в ходе которого обвиняемый использовал нож, а затем нанёс дополнительный удар ногой по голове лежащего потерпевшего.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.