Мучившему соседей громкой музыкой жителю Архангельска грозит до 7 лет тюрьмы

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по факту его действий, квалифицировав их как истязание шести лиц (включая несовершеннолетнего) и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести одному из потерпевших. Следствие считает, что мужчина действовал с особой жестокостью и издевательством, причиняя соседям физические и психические страдания, лишая их права на отдых и покой. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет, дело направлено в суд.