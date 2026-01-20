Мучившему соседей громкой музыкой жителю Архангельска грозит до 7 лет тюрьмы

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по факту его действий, квалифицировав их как истязание шести лиц (включая несовершеннолетнего) и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести одному из потерпевших. Следствие считает, что мужчина действовал с особой жестокостью и издевательством, причиняя соседям физические и психические страдания, лишая их права на отдых и покой. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет, дело направлено в суд.
Ранее прокуратура утвердила обвинение 57-летнему жителю Санкт-Петербурга, который во время бытового конфликта нанёс соседу ранение в спину. Конфликт между соседями перерос в физическое противостояние, в ходе которого обвиняемый использовал нож, а затем нанёс дополнительный удар ногой по голове лежащего потерпевшего.
