Россия представит на выставке в Абу-Даби самые востребованные беспилотники

Россия представит на международной выставке UMEX 2026 в Абу-Даби самые востребованные на мировом рынке беспилотные системы отечественного производства. В числе экспонатов заявлены барражирующие боеприпасы «Куб-2−2Э» и «Ланцет-Э». Выставка пройдет с 20 по 22 января.
В Рособоронэкспорте, входящем в госкорпорацию «Ростех», сообщили, что на единой российской экспозиции будут продемонстрированы беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы, которые получили широкое распространение на международном рынке.
Отмечается, что представленные образцы прошли испытания в реальных боевых условиях и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.
Среди ключевых экспонатов — модернизированный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э», разработанный компанией Zala. В его состав входят разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы с двойным Х-образным оперением, известные как «Изделие 51Э» и «Изделие 52Э».
Ранее российские специалисты при поддержке платформы НТИ и одноимённого фонда разработали и запатентовали новую технологию защиты беспилотников самолетного типа от обледенения.