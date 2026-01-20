Ричмонд
Жителей Центральной России обрадовали прогнозом: морозов до −36 градусов не будет

Синоптик Вильфанд опроверг прогноз о резком похолодании в ЦФО в четверг.

Источник: Комсомольская правда

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг распространившиеся данные о резком похолодании в Центральном федеральном округе до −36 градусов в четверг.

Ранее СМИ сообщали о возможном сильном похолодании в ЦФО с морозами до −36 градусов.

«Нет, не соответствует… Вся первая половина недели будет умеренно теплой. В четверг температура ночью минус 10 — минус 12 градусов, до минус 14», — спрогнозировал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Однако сильные морозы нагрянут в другие российские регионы. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах столбики термометров покажут 36−41 градус ниже нуля. Похолодание до −54 градусов ожидаются на Дальнем Востоке.

При этом на неделе в Московском регионе ожидают морозов до −25 градусов. Так, пик похолодания придется на следующие выходные.

