Жителей Центральной России обрадовали прогнозом: морозов до −36 градусов не будет

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг распространившиеся данные о резком похолодании в Центральном федеральном округе до −36 градусов в четверг.
Ранее СМИ сообщали о возможном сильном похолодании в ЦФО с морозами до −36 градусов.
«Нет, не соответствует… Вся первая половина недели будет умеренно теплой. В четверг температура ночью минус 10 — минус 12 градусов, до минус 14», — спрогнозировал Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Однако сильные морозы нагрянут в другие российские регионы. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах столбики термометров покажут 36−41 градус ниже нуля. Похолодание до −54 градусов ожидаются на Дальнем Востоке.
При этом на неделе в Московском регионе ожидают морозов до −25 градусов. Так, пик похолодания придется на следующие выходные.