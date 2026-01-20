Ричмонд
Московские врачи извлекли свиное ухо из пищевода пациентки

Врачи больницы Кончаловского в столице провели операцию по извлечению фрагмента свиного уха из пищевода пациентки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Московская медицина».

Женщина поперхнулась едой во время праздничного застолья и обратилась в больницу с жалобами на тошноту и невозможность глотать. В приемном отделении у нее диагностировали инородное тело в пищеводе, которым оказался кусок свиного уха.

— Хирурги провели эндоскопическое вмешательство, в ходе которого инородное тело удалили. Состояние пациентки стабилизировалось, ее выписали на амбулаторное лечение, — сказано в публикации.

В столичной клинике подростку удалили гигантскую кисту, размеры которой сравнимы с объемом живота. Новообразование занимало почти всю брюшную полость. Об этом 5 января сообщил канал РЕН ТВ. По словам врачей, объем кисты составлял около семи литров. После операции пациентка потеряла примерно 10 килограммов веса.

Как рассказала детский хирург Мария Самороковская, сначала девочку осмотрел врач-онколог, который исключил злокачественный характер опухоли.