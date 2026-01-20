В ГД хотят давать семейную налоговую выплату не только малообеспеченным с детьми

В России хотят расширить действие семейной налоговой выплаты, которая предусмотрена для малообеспеченных семей с детьми. Льготу могут предоставить и другим категориям населения, информирует ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«В планах — посмотреть, как работает текущая выплата, проанализировать и выйти с предложениями, каким образом можно было бы практику налогового кешбэка распространить на семьи, имеющие одного ребенка, на семьи без детей и просто на работающих граждан с небольшими доходами», — сказал депутат.
Напомним, с 2026 года в России введена семейная налоговая выплата, она же семейный «налоговый кешбэк». Это новая социальная мера поддержки для работающих родителей, у которых двое и более детей, а доходы не слишком высокие. Подробнее о том, как действует новая льгота и как её получить, читайте здесь на KP.RU.
В Госдуме подсчитали, что семейная налоговая выплата будет составлять 70−100 тысяч рублей.
Также мы составили подробный гид по всем действующим в стране видам материальной поддержки в 2026 году.