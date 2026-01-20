В ГД хотят давать семейную налоговую выплату не только малообеспеченным с детьми

Напомним, с 2026 года в России введена семейная налоговая выплата, она же семейный «налоговый кешбэк». Это новая социальная мера поддержки для работающих родителей, у которых двое и более детей, а доходы не слишком высокие. Подробнее о том, как действует новая льгота и как её получить, читайте здесь на KP.RU.